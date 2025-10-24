Scontro totale Putin-Trump

tensione internazionale

ROMA Scontro totale Trump-Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l’annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. La Cina prima dichiara di opporsi alle misure unilaterali poi, riferisce la Reuters, sospende gli acquisti di petrolio russo. Anche l’India, la maggior acquirente di greggio russo trasportato via mare, è pronta a ridurre drasticamente le importazioni. “Le misure Usa sono un atto ostile”, tuona Putin. “Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra”, afferma il falco Medvedev. L’Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l’energia di Mosca ma frena sull’uso degli asset russi congelati. Al vertice di Bruxelles Zelensky chiede missili a lungo raggio anche agli europei. “La risposta della Russia se attaccata con i Tomahawk sarebbe schiacciante”, avverte lo zar. (Ansa)

