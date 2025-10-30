Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:06
L’indagine a Brescia

Garlasco, indagato il padre di Sempio

Contestato il reato di corruzione

Pubblicato il: 30/10/2025 – 17:06
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L’anticipazione é stata data dai social del Tg1. Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. (ANSA)

