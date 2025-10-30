Skip to main content

Ponte, Corte dei Conti: «Si rispettino i magistrati»

«Valutati solo profili giuridici e tutela spesa pubblica»

Pubblicato il: 30/10/2025 – 10:56
MILANO «Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati». Lo scrive la Corte dei conti in una nota relativa al respingimento del visto di legittimità sulla delibera Cipess relativa al progetto definitivo del Ponte tra Sicilia e Calabria.
«La Corte dei conti – viene ancora evidenziato – tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto”, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera». Viene sottolineato inoltre che «il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti».

