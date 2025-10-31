Irreperibile da 2 anni, arrestato affiliato al clan dei Mesagnesi

la cattura

BRINDISI Irreperibile dall’ottobre del 2023 è stato arrestato dai carabinieri oggi tra Fasano e Locorotondo il 49enne Onofrio Margaritondo ritenuto ex contrabbandiere affiliato alla Sacra Corona unita, in particolare al clan “dei mesagnesi”. A carico del 49enne due provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello di Lecce: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione dalla detenzione domiciliare del 18 ottobre 2023, ed un ordine di esecuzione per una sopraggiunta condanna per un cumulo di pene di oltre 7 anni in quanto responsabile di estorsione, danneggiamento e ricettazione. Nel corso delle operazioni di perquisizione questa mattina sono stati scoperti e sequestrati 1 pistola revolver 357 magnum senza matricola, pertanto clandestina, con 6 colpi all’interno del tamburo (per la cui detenzione Margaritondo è stato arrestato in flagranza di reato), 1 pistola giocattolo priva di tappo rosso, denaro contante, vari apparati radio confezionati sottovuoto, un jammer portatile, documenti falsi (per il cui possesso è stato arrestato in flagranza di reato). Il proprietario dell’immobile e la sua compagna sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento aggravato. Margaritondo è stato condotto in carcere a Bari. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato