Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
Il dramma
Morto un poliziotto durante un inseguimento
Grave il collega. L’episodio a Torre del Greco
Pubblicato il: 01/11/2025 – 7:36
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un poliziotto di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A quanto si apprende l’agente era su un’auto di servizio che si è scontrata con un’altra vettura. Ferito un altro poliziotto che si trovava insieme al collega. (LaPresse)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali