Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il dramma

Morto un poliziotto durante un inseguimento

Grave il collega. L’episodio a Torre del Greco

Pubblicato il: 01/11/2025 – 7:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Morto un poliziotto durante un inseguimento

Un poliziotto di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A quanto si apprende l’agente era su un’auto di servizio che si è scontrata con un’altra vettura. Ferito un altro poliziotto che si trovava insieme al collega. (LaPresse)

Argomenti
incidente polizia
morto poliziotto napoli
poliziotto morto
Top
Torre del Greco
tragedia polizia
volante polizia notte
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x