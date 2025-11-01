Morto un poliziotto durante un inseguimento

Il dramma

Un poliziotto di 47 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A quanto si apprende l’agente era su un’auto di servizio che si è scontrata con un’altra vettura. Ferito un altro poliziotto che si trovava insieme al collega. (LaPresse)