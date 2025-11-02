Assalto a un treno in Inghilterra, 10 accoltellati

l’orrore

ROMA Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Nove versano in gravi condizioni. La polizia ha arrestato due sospetti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il premier Starmer parla di ‘fatto terribile e preoccupante’, mentre la ministra degli Interni Mahmood invita a ‘evitare speculazioni sulla vicenda’. Indaga anche l’antiterrorismo. I passeggeri ‘Scene orribili’. Un uomo bloccato con il taser. (Ansa)

