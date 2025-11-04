Cosenza, Roberto Occhiuto invitato al Consiglio comunale aperto sul nuovo ospedale

domani a palazzo dei bruzi

COSENZA “Cosenza ed il suo vasto comprensorio metropolitano, che abbraccia le Serre, il Savuto e la Presila, deve poter esprimere, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, appropriate e quanto mai opportune valutazioni circa l’ubicazione ad Arcavacata del nuovo Ospedale HUB di Cosenza. Per questo motivo abbiamo invitato a partecipare ed intervenire al Consiglio comunale aperto di domani, mercoledì 5 novembre, sullo spostamento della struttura, tutti i Sindaci ricadenti nel comprensorio metropolitano, il governatore della Calabria,Roberto Occhiuto, i consiglieri regionali e la deputazione nazionale del cosentino, a prescindere dalla loro appartenenza politica”. È quanto affermano in una nota congiunta il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, che proseguono: “Auspichiamo che il Presidente della Regione Calabria accolga il nostro invito così da poter spiegare, finalmente, i motivi di una scelta che non esitiamo a definire scellerata ed, al contempo, per inaugurare una stagione di dialogo e confronto con i territori, abbattendo il “muro del silenzio” che lo ha contraddistinto in passato”.

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale sottolineano come “il tema sia di vitale importanza e non possa essere ridotto ad una questione meramente campanilistica, ma alla necessità di assicurare un’offerta dei servizi ospedalieri integrata, efficace ed efficiente ed a servizio dell’intero territorio provinciale, che si è sempre avvantaggiato, pur con i limiti ed i punti di criticità strutturali che ben conosciamo, dell’Ospedale dell’Annunziata. L’Hub di II Livello di Cosenza che sarà realizzato ad Arcavacata coinciderà, infatti, con l’Azienda ospedaliera universitaria per come riportato da alcuni organi di stampa che danno conto della volontà della maggioranza di centrodestra a Palazzo Campanella di presentare un progetto di legge ad hoc. In questo modo si opererebbe, a danno della città di Cosenza e della vasta utenza dell’attuale nosocomio, una spoliazione dei servizi ospedalieri finora garantiti”.

LEGGI ANCHE

«L’ospedale all’Unical è un imbroglio, il Policlinico si faccia a Cosenza»

Unical, Occhiuto incontra Greco: «Potenziamo l’Annunziata, il nuovo ospedale si realizza dove ci sono i saperi»