Consiglio regionale, l’11 novembre la seduta d’esordio. Supplenti e Ufficio di presidenza all’odg

LAMEZIA TERME Prima le surroghe dei consiglieri assessori con i supplenti e poi l’elezione dell’Ufficio di presidenza. E’ stata formalmente convocata per martedì 11 novembre – come anticipato dal Corriere della Calabria – la seduta d’esordio del Consiglio regionale, la prima della 13esima legislatura: a convocarla, come da Statuto, il presidente uscente di Palazzo Campanella, Filippo Mancuso, da lunedì vicepresidente della Giunta con delega ai Lavori pubblici. L’orario di inizio è fissato alle ore 15 di martedì. Quattro i punti all’ordine del giorno, tutti proposte di provvedimento amministrativo: il primo è la “presa d’atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 6-sexies della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”, in pratica l’ingresso dei supplenti (per la precisione si tratta di Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta per Forza Italia, Daniela Iiriti e Filippo Pietropaolo per Fratelli d’Italia, Gianpaolo Bevilacqua per la Lega, rispettivamente al posto di Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro e lo stesso Mancuso). A seguire l’elezione del presidente del Consiglio regionale – sarà Salvatore Cirillo, di Forza Italia – e quindi l’elezione dei due vice (uno per l’opposizione di centrosinistra) e dei due segretari questori (sempre uno in quota minoranza). A presiedere la prima seduta, a termini di Statuto, il consigliere regionale più anziano di età: Ferdinando Laghi (eletto con Tridico Presidente) (a. cant.)

