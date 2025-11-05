Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il meteo

Maltempo in arrivo: piogge da Sud verso il Centro

Giovedì precipitazioni in Sardegna, venerdì tocca a Sicilia e Calabria

Pubblicato il: 05/11/2025 – 19:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo in arrivo: piogge da Sud verso il Centro

ROMA Oggi è ancora piena estate di San Martino, ma è in avvicinamento una nuova perturbazione che da domani porterà maltempo al Sud e a seguire nel weekend su parte del Centro. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma che l’Estate di San Martino è arrivata con una settimana di anticipo. «Nelle prossime ore – sottolinea – il cielo continuerà ad essere terso da Nord a Sud, salvo qualche foschia in Pianura Padana e qualche isolato addensamento tra Bassa Calabria e Sicilia. Le temperature massime raggiungeranno 21-22°C nelle Isole Maggiori, toccheranno 20°C anomali anche a L’Aquila, Latina, Napoli, Rieti, Roma e Terni». Da domani, però, il tempo inizierà a cambiare. Le prime piogge sono previste dal tardo pomeriggio-sera in Sardegna. Venerdì raggiungeranno la Sicilia, dove potranno anche essere a tratti intense, poi dal pomeriggio altri fenomeni attraverseranno il Mar Tirreno e bagneranno Calabria, Campania e Lazio. Sul resto del Paese il tempo sarà ancora asciutto con alternanza di sole e di nubi. Anche il weekend sarà “bagnato”. Sabato le precipitazioni risaliranno il versante adriatico fino alle Marche. Non pioverà al Nord e in Toscana mentre sono previsti acquazzoni a macchia di leopardo dalle Marche in giù, con locali schiarite in un contesto di variabilità perturbata. Una situazione che persisterà anche domenica.

Nel dettaglio

Mercoledì 5: al Nord: soleggiato, occasionali nebbie al mattino. Al Centro: sereno, foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite.
Giovedì 6: al Nord: cielo che si copre al Nordovest, nubi sparse altrove. Al Centro: bel tempo, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora in serata ad iniziare dalla Sardegna.
Venerdì 7: al Nord: molte nubi al Nordovest con piovaschi su cuneese e imperiese. Al Centro: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria. Tendenza: Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
maltempo
MALTEMPO CALABRIA
maltempo sud
PIOGGE IN CALABRIA
Top
Categorie collegate
Corigliano Rossano
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x