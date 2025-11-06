Nuovo ospedale, Franz Caruso: «Parlamentari cosentini assenti, Brutto almeno ci ha messo la faccia»

PALAZZO DEI BRUZI

COSENZA «Angelo Brutto è l’unico ad aver accettato l’invito al consiglio comunale aperto, ci ha messo la faccia onorando il ruolo di questa aula. E i parlamentari? Sui temi veri della città sono assenti». È iniziato così, intorno alle 21.30 di ieri sera, l’intervento di Franz Caruso in chiusura della seduta aperta convocata sul tema Nuovo ospedale.

Il sindaco di Cosenza parla per meno di 25 minuti dopo la riunione fiume dell’assise cittadina, un dibattito – ironizza – da cui «è emersa una certezza: Cosenza rimarrà capoluogo, nessun editto dell’imperatore Roberto Occhiuto».

Caruso torna serio per tirare le somme del confronto tra i due poli e commenta che «di certo siamo convenuti su un punto: che serve un nuovo ospedale». Poi entra nel merito del dibattito durato 5 ore e attacca il suo omonimo che siede nei banchi dell’opposizione: «Caruso ha bisogno di un navigatore: Vaglio Lise non è una landa desolata ma uno snodo importante tanto dal punto di vista viario quanto dei servizi, tra stazione da rilanciare ma anche uffici, centri commerciali e caserma dei carabinieri. La verità è che il centrodestra – aggiunge il primo cittadino – non vuole più il nuovo ospedale a Cosenza, sia esso a Vaglio Lise o altrove».

«Non è una questione di campanile»

Il sindaco specifica che «la nostra non è questione di campanile ma di coerenza e visione a tutela di un bene comune, non accetteremo supinamente la decisione di un novello imperatore calata dall’alto. È stato uno sgarbo istituzionale non invitarci alle riunioni che hanno preceduto l’accordo firmato in Regione: in questo processo di spoliazione siamo la parte offesa».

«L’hub è il cuore della nostra sanità, la posizione è importante per tutta la provincia: scegliere Arcavacata significherebbe creare una frammentazione territoriale e un indebolimento dell’economia della nostra provincia nell’area centro-meridionale». Caruso parla di «miopia» e rilancia con forza l’ipotesi Vaglio Lise: «Una zona che assicura centralità, accessibilità ed efficienza con prospettive di sviluppo: è quello il miglior sito possibile come da piano di fattibilità della Regione costato 450mila euro. Oggi – aggiunge – gli ospedali non si costruiscono sulle colline ma in aree pianeggianti, fuori dal centro abitato ma non così lontano».

«Policlino all’Unical e hub nel capoluogo»

Al contrario – chiosa – «la posizione periferica di Arcavacata ridurrebbe accessibilità e tempi di intervento in emergenza», mentre a proposito dello svincolo di Settimo, secondo Caruso «una volta che sarà finito, chi viene da sud dovrà arrivare lì e poi tornare indietro a contrada Rocchi. Noi a Vaglio Lise abbiamo già tutto, compresa la Statale e la ferrovia oltre allo svincolo autostradale a pochi minuti».

Su Medicina all’Unical, invece, il sindaco ritiene che essa «non implica automaticamente che l’ospedale debba sorgere lì, Policlinico e hub infatti possono operare insieme come a Catanzaro ma in due posti diversi» come accade a Germaneto e al Pugliese Ciaccio.

L’ipotesi Arcavacata viene definita «illogica, arbitraria e sbagliata, un po’ come collocare il tribunale ad Arcavacata perché c’è Giurisprudenza».

«Comprendo l’entusiasmo del sindaco di Rende, il mio amico Sandro Principe – conclude Franz Caruso – ed è una ambizione legittima quella del Policlinico visto che ora all’Unical c’è Medicina, però l’hub di secondo livello con servizi specialistici non può e non deve essere spostato dal capoluogo. Portare l’Annunziata ad Arcavacata sarebbe un mero trasferimento dell’hub dal capoluogo a Rende e non un potenziamento del sistema sanitario». Infine da Caruso arriva un appello ai sindaci a farsi sentire (ieri qualcuno era presente nella sala consiliare) e la disponibilità a confrontarsi con Regione e Aziende sanitaria e ospedaliera. (EFur)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato