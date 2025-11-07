Botte e minacce di morte al padre 97enne, denunciato un uomo a Vibo
L’anziano aggredito dopo essersi rifiutato di consegnare al figlio una somma di denaro. L’aggressore fermato dalla Polizia
VIBO VALENTIA La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di Vibo Valentia per tentata estorsione e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito il padre novantasettenne, colpevole di essersi rifiutato di consegnargli una somma di denaro. L’episodio è avvenuto lo scorso tre novembre, quando l’anziano, a seguito del rifiuto opposto alle richieste del figlio, è stato afferrato e brutalmente scaraventato a terra, subendo anche minacce di morte. L’anziano signore, tuttavia, una volta che il figlio si è allontanato velocemente dall’abitazione, è riuscito a contattare il 112 NUE.
Sul posto è prontamente intervenuta una volante per i primi accertamenti. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata presso il locale nosocomio, dove i sanitari gli hanno riscontrato contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni. Al termine delle indagini, pertanto, l’aggressore è stato denunciato e, il Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine e su segnalazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento, previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica. Con tale provvedimento, il Questore ha intimato al soggetto di cambiare la propria condotta, avvertendolo che gli elementi raccolti a suo carico sono tali da farla ritenere pericolosa. E’ stato inoltre informato che, a seguito dell’ammonimento, eventuali ulteriori reati conducibili al cosiddetto “codice rosso” saranno procedibili d’ufficio e aggravati nella pena. Il soggetto maltrattante è stato infine reso edotto delle possibilità di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato per autori di violenza.
