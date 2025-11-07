Botte e minacce di morte al padre 97enne, denunciato un uomo a Vibo

l’aggressione

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di Vibo Valentia per tentata estorsione e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito il padre novantasettenne, colpevole di essersi rifiutato di consegnargli una somma di denaro. L’episodio è avvenuto lo scorso tre novembre, quando l’anziano, a seguito del rifiuto opposto alle richieste del figlio, è stato afferrato e brutalmente scaraventato a terra, subendo anche minacce di morte. L’anziano signore, tuttavia, una volta che il figlio si è allontanato velocemente dall’abitazione, è riuscito a contattare il 112 NUE.

Sul posto è prontamente intervenuta una volante per i primi accertamenti. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata presso il locale nosocomio, dove i sanitari gli hanno riscontrato contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni. Al termine delle indagini, pertanto, l’aggressore è stato denunciato e, il Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine e su segnalazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento, previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica. Con tale provvedimento, il Questore ha intimato al soggetto di cambiare la propria condotta, avvertendolo che gli elementi raccolti a suo carico sono tali da farla ritenere pericolosa. E’ stato inoltre informato che, a seguito dell’ammonimento, eventuali ulteriori reati conducibili al cosiddetto “codice rosso” saranno procedibili d’ufficio e aggravati nella pena. Il soggetto maltrattante è stato infine reso edotto delle possibilità di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato per autori di violenza.

