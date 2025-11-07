Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la classifica

Calcio, politica e lavoro: gli argomenti preferiti degli italiani al bar

Lo rivela lo studio promosso da Sanbittèr

Pubblicato il: 07/11/2025 – 18:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calcio, politica e lavoro: gli argomenti preferiti degli italiani al bar

Politica, sport, lavoro, società: di cosa si parla nei bar italiani? Una domanda a cui ha provato a rispondere Sanbittèr, con uno studio condotto attraverso una Swoa (Social Web Opinion Analysis), per una delle storiche tradizioni italiane: le “chiacchiere” da bar. Un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore e attraverso un monitoraggio svolto su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni). Il bar per gli italiani non è solo un’abitudine: è un luogo di espressione. Il 57% lo frequenta proprio per poter parlare liberamente, senza formalità né giudizi. L’aperitivo si conferma come momento preferito in cui farlo: il 41% degli intervistati lo sceglie per la maggiore affluenza, mentre il 35% lo considera l’orario ideale per scambiare idee e opinioni.  

L’aperitivo il momento preferito della giornata

Il concetto di ”chiacchiere da bar” è diventato un simbolo di italianità, come sottolinea Mattia Billiato, Senior Brand Manager Aperitivi: «L’aperitivo non è solo un momento della giornata, ma un modo di stare insieme, di raccontarsi e confrontarsi ed è proprio in questa dimensione che Sanbittèr si riconosce da sempre: nel piacere di condividere un sorriso e un brindisi, senza bisogno di un’occasione speciale. È la nostra idea di italianità, fatta di piccoli gesti e grande convivialità’». La frequenza con cui ci si incontra è notevole: il 43% degli intervistati fa ”tappa” al bar  tra le 3 e le 4 volte al giorno (includendo colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo), mentre il 31% si reca al bar una volta al giorno. Analizzando i momenti specifici di ritrovo: 4 su 10 italiani (41%) frequentano il bar nell’orario aperitivo; più di uno su 4 (26%) lo fa in pausa pranzo; uno su 5 (21%) sceglie l’orario della colazione.

La top 10 degli argomenti

Il calcio, lo sport nazionale per eccellenza, domina nettamente la classifica, essendo l’argomento principale per il 59% degli intervistati, a cui si somma un ulteriore 29% che discute di altri sport. Seguono immediatamente i temi di attualità, con la politica al 49% e gli eventi internazionali al 46%. Ecco la Top 10 degli argomenti più discussi durante l’orario dell’aperitivo: 1. Calcio (52%)2. Politica (49%)3. Eventi internazionali (46%)4. Ambiente (44%)5. Cibo e alimentazione (41%)6. Lavoro (37%)7. Shopping (35%)8. Gossip (33%)9. Altri sport (29%)10. Cinema (21%) Se i macro-temi sono chiari, è interessante notare chi popola queste conversazioni. I personaggi più dibattuti sono: gli influencer (41% del campione); il proprio capoufficio (36%); gli esponenti politici (29%); sportivi e divi di Hollywood (entrambi al 27% a parimerito). (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
argomenti bar
bar
Calcio
chiacchiere da bar
classifica argomenti bar
italiani al bar
politica al bar
Top
top 10 argomenti
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x