Calcio, politica e lavoro: gli argomenti preferiti degli italiani al bar

la classifica

Politica, sport, lavoro, società: di cosa si parla nei bar italiani? Una domanda a cui ha provato a rispondere Sanbittèr, con uno studio condotto attraverso una Swoa (Social Web Opinion Analysis), per una delle storiche tradizioni italiane: le “chiacchiere” da bar. Un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore e attraverso un monitoraggio svolto su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni). Il bar per gli italiani non è solo un’abitudine: è un luogo di espressione. Il 57% lo frequenta proprio per poter parlare liberamente, senza formalità né giudizi. L’aperitivo si conferma come momento preferito in cui farlo: il 41% degli intervistati lo sceglie per la maggiore affluenza, mentre il 35% lo considera l’orario ideale per scambiare idee e opinioni.

L’aperitivo il momento preferito della giornata

Il concetto di ”chiacchiere da bar” è diventato un simbolo di italianità, come sottolinea Mattia Billiato, Senior Brand Manager Aperitivi: «L’aperitivo non è solo un momento della giornata, ma un modo di stare insieme, di raccontarsi e confrontarsi ed è proprio in questa dimensione che Sanbittèr si riconosce da sempre: nel piacere di condividere un sorriso e un brindisi, senza bisogno di un’occasione speciale. È la nostra idea di italianità, fatta di piccoli gesti e grande convivialità’». La frequenza con cui ci si incontra è notevole: il 43% degli intervistati fa ”tappa” al bar tra le 3 e le 4 volte al giorno (includendo colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo), mentre il 31% si reca al bar una volta al giorno. Analizzando i momenti specifici di ritrovo: 4 su 10 italiani (41%) frequentano il bar nell’orario aperitivo; più di uno su 4 (26%) lo fa in pausa pranzo; uno su 5 (21%) sceglie l’orario della colazione.

La top 10 degli argomenti

Il calcio, lo sport nazionale per eccellenza, domina nettamente la classifica, essendo l’argomento principale per il 59% degli intervistati, a cui si somma un ulteriore 29% che discute di altri sport. Seguono immediatamente i temi di attualità, con la politica al 49% e gli eventi internazionali al 46%. Ecco la Top 10 degli argomenti più discussi durante l’orario dell’aperitivo: 1. Calcio (52%)2. Politica (49%)3. Eventi internazionali (46%)4. Ambiente (44%)5. Cibo e alimentazione (41%)6. Lavoro (37%)7. Shopping (35%)8. Gossip (33%)9. Altri sport (29%)10. Cinema (21%) Se i macro-temi sono chiari, è interessante notare chi popola queste conversazioni. I personaggi più dibattuti sono: gli influencer (41% del campione); il proprio capoufficio (36%); gli esponenti politici (29%); sportivi e divi di Hollywood (entrambi al 27% a parimerito). (Adnkronos)

