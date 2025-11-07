Inchiesta sulla raccolta differenziata a Vibo, assolti i vertici di EcoCar

la sentenza

VIBO VALENTIA Il tribunale di Vibo Valentia ieri ha assolto i vertici di EcoCar Pietro Dominici, Francesco Deodati e Antonio Natoli e il responsabile del cantiere di Vibo Valentia Carmine Orlando dal reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture perché il fatto non sussiste. La Ecocar è la ditta che aveva vinto, negli anni scorsi, un appalto da 12milioni di euro emanato dal Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Vibo e frazioni. I quattro erano accusati dalla Procura di Vibo di non avere adempiuto agli obblighi che gli derivavano dal contratto di fornitura, facendo mancare opere necessarie al servizio di igiene urbana comunale. «La formula ampiamente assolutoria – sottolineano i difensori degli imputati Alessandro Diddi e Maria Donata Licata – rende giustizia, a distanza di quasi cinque anni dal rinvio a giudizio, da un’accusa rimasta indimostrata e che tanto clamore aveva suscitato tra gli addetti ai lavori».

La soddisfazione dei legali

Nel quadriennio di gestione del servizio nel Comune di Vibo Valentia, è scritto in una nota dei legali, EcoCar «dichiara di aver raggiunto e consolidato gli obiettivi di raccolta differenziata, incrementandola da circa il 50% (al subentro del servizio) a oltre il 70%. Un trend che, secondo la società, testimonia investimenti organizzativi, tracciabilità dei flussi e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini». Dominici, «che ha sempre riposto piena fiducia nell’operato della magistratura», manifesta piena soddisfazione per l’esito del giudizio e ringrazia i difensori Diddi e Licata: «Questa sentenza – afferma – restituisce serenità ai nostri lavoratori e ai nostri interlocutori istituzionali. Continueremo a svolgere il nostro lavoro con rigore e trasparenza, come abbiamo fatto in questi anni a Vibo Valentia».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato