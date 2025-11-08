Morto il filosofo Paolo Virno, insegnò all’Unical

l’addio

ROMA E’ morto il filosofo Paolo Virno, professore di filosofia del linguaggio, semiotica ed etica presso l’Università di Roma Tre, è morto all’età di 73 anni. Insegnò filosofia del linguaggio, semiotica ed etica della comunicazione all’Università di Urbino, all’Università della Calabria e infine a Roma Tre, dove ha continuato fino agli ultimi anni a formare studenti e studiosi. E’ stato tra i fondatori della Lum – Libera Università Metropolitana. La sua opera più celebre, “Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee” rappresenta una riflessione profonda sul concetto di “moltitudine” e sulla partecipazione collettiva, reinterpretando il pensiero di Baruch Spinoza alla luce delle trasformazioni socio-economiche contemporanee. I funerali si terranno lunedì 10 novembre, alle ore 11.30, a Esc Atelier Autogestito, in via dei Volsci 159, a Roma.