Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’addio

Morto il filosofo Paolo Virno, insegnò all’Unical

I funerali si terranno lunedì 10 novembre, alle ore 11.30, a Esc Atelier Autogestito

Pubblicato il: 08/11/2025 – 15:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Morto il filosofo Paolo Virno, insegnò all’Unical

ROMA E’ morto il filosofo Paolo Virno, professore di filosofia del linguaggio, semiotica ed etica presso l’Università di Roma Tre, è morto all’età di 73 anni. Insegnò filosofia del linguaggio, semiotica ed etica della comunicazione all’Università di Urbino, all’Università della Calabria e infine a Roma Tre, dove ha continuato fino agli ultimi anni a formare studenti e studiosi. E’ stato tra i fondatori della Lum – Libera Università Metropolitana. La sua opera più celebre, “Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee” rappresenta una riflessione profonda sul concetto di “moltitudine” e sulla partecipazione collettiva, reinterpretando il pensiero di Baruch Spinoza alla luce delle trasformazioni socio-economiche contemporanee. I funerali si terranno lunedì 10 novembre, alle ore 11.30, a Esc Atelier Autogestito, in via dei Volsci 159, a Roma. 

Argomenti
filosofo virno
morto paolo virno
Nazionale
paolo virno
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x