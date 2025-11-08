Skip to main content

08/11/2025
Schianto sull’A22, morta una donna incinta al nono mese

Si tratta di una donna di 36 anni

Pubblicato il: 08/11/2025 – 14:22
Schianto sull’A22, morta una donna incinta al nono mese

Si è schiantata con la sua Audi contro il tir che la precedeva in A22, finendo sotto il bilico. E’ morta così la modenese Stefania Palmieri, 36 anni, incinta al nono mese. A quanto riporta il Resto del Carlino, il bimbo sarebbe dovuto nascere a giorni. Lo schianto si è verificato tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Brennero. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale del compartimento di Verona, che ora si sta occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica. La 36enne, che lavorava a Dolo per una ditta di abbigliamento di Milano, a Modena, insieme alla famiglia, gestiva alcune proprietà. La 36enne era figlia di un medico e anche il fratello e la sorella lavorano nel mondo della sanità. I funerali sono previsti per lunedì.

