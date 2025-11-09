Maltempo, domani allerta gialla in Puglia, Calabria e Sicilia

il meteo

ROMA Il maltempo insisterà sulle regioni meridionali dell’Italia anche nella giornata di lunedì: la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per Puglia, Calabria e Sicilia.

Questo il dettaglio

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Campania: Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. (Agi)