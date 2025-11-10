Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:18
l’omaggio al “prete degli ultimi”

Catanzaro, il 3 gennaio la cittadinanza onoraria a don Mimmo Battaglia

Il cardinale di Napoli, originario di Satriano e da sempre legato al capoluogo, sarà celebrato nella rinnovata “aula rossa”

Pubblicato il: 10/11/2025 – 21:47
CATANZARO Il prossimo 3 gennaio, nell’”Aula Rossa” di Palazzo De Nobili sarà conferita la cittadinanza onoraria di Catanzaro al cardinale “Don” Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, originario di Satriano. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nel corso dell’odierno consiglio comunale: Fiorita ha così dato seguito a quanto anticipato lo scorso febbraio in un post suo social, nel quale aveva annunciato la cittadinanza onoraria a “don Mimmo”, conosciuto come il “prete degli ultimi”, dopo la decisione assunta all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo consiliari. (c. a.)

