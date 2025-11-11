Salvini: «24 miliardi per modernizzare le linee ferroviarie»

l’intervento

ROMA «Abbiamo a questa mattina 24 miliardi di euro di investimenti sulla modernizzazione della linea ferroviaria italiana, in cantieri sulla Roma-Napoli-Bari, in cantieri aperti sulla Brescia-Verona-Vicenza-Padova e i primi lotti della Salerno-Reggio Calabria con la progettazione finalmente dell’alta velocità fino a Reggio Calabria». Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in videocollegamento con l’evento Most 2025 “L’innovazione che unisce”. «È fondamentale innovare ed è fondamentale il rapporto fra il mondo delle imprese, le istituzioni pubbliche e il mondo delle università e della ricerca», aggiunge ricordando che in Cina «solo vent’anni fa non avevano sostanzialmente una linea ad alta velocità, hanno chiuso il 2024 con 48.000 km di rete di alta velocità ferroviaria» e «hanno l’obiettivo di arrivare a 60.000 km entro il 2030 e 70.000 km entro il 2035».

