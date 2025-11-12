Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la prima uscita pubblica dopo mesi

Sgarbi: «Fuori misura la richiesta di mia figlia»

A “Cinque Minuti” di Vespa ha commentato la richiesta di un amministratore di sostegno

Pubblicato il: 12/11/2025 – 9:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sgarbi: «Fuori misura la richiesta di mia figlia»

ROMA “Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere una attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato. Per cui l’idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti e disagi era una risposta ad un vuoto che cercava di mettere in evidenza quello che lei chiedeva e voleva. Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, ospite di Cinque minuti, rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa sulla richiesta di un amministratore di sostegno avanzata dalla figlia Evelina. Sgarbi torna dopo molto tempo in tv per parlare del suo libro “Il cielo più vicino” dedicato alla montagna nell’arte. “Sto bene, è stato un lungo percorso per vedere cose interiori ed esteriori e sono uscito con questo libro”, ha detto Sgarbi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cinque minuti
evelina
Sgarbi
Top
Vespa
VITTORIO SGARBI
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x