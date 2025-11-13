Skip to main content

13/11/2025 – 19:02
caos ferroviario

Incidente in Calabria, a Roma treni in ritardo anche di 8 ore

Disagi a Termini. La circolazione era stata interrotta per 6 ore per un investimento a Praia

Pubblicato il: 13/11/2025 – 19:02
Incidente in Calabria, a Roma treni in ritardo anche di 8 ore

ROMA Raggiunge un picco di otto ore il ritardo dei treni alla stazione Termini di Roma legato all’interruzione della rete ferroviaria per un investimento avvenuto stamattina in Calabria, come si legge sui tabelloni che avvisano i viaggiatori. La circolazione dei treni, interrotta per sei ore circa, è stata ripristinata intorno alle 15. (Ansa)

