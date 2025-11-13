Si legge in: 1 minuto
caos ferroviario
Incidente in Calabria, a Roma treni in ritardo anche di 8 ore
Disagi a Termini. La circolazione era stata interrotta per 6 ore per un investimento a Praia
Pubblicato il: 13/11/2025 – 19:02
ROMA Raggiunge un picco di otto ore il ritardo dei treni alla stazione Termini di Roma legato all’interruzione della rete ferroviaria per un investimento avvenuto stamattina in Calabria, come si legge sui tabelloni che avvisano i viaggiatori. La circolazione dei treni, interrotta per sei ore circa, è stata ripristinata intorno alle 15. (Ansa)
