Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il delitto shock

Uccise donna conosciuta online, condannato a 15 anni

E’ un giovane di Mantova che, ancora minorenne, uccise con una mossa di wrestling una 42enne

Pubblicato il: 14/11/2025 – 19:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Uccise donna conosciuta online, condannato a 15 anni

MANTOVA È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che lo scorso settembre, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito di incontri online. Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. “Volevo scoprire cosa si prova a uccidere – aveva detto agli investigatori il giovane – l’ho fatto con una mossa di wrestling”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
donna uccisa
MANTOVA
Top
uccise donna
uccise donna conosciuta online
wrestling
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x