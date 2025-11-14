Uccise donna conosciuta online, condannato a 15 anni

il delitto shock

MANTOVA È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che lo scorso settembre, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito di incontri online. Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. “Volevo scoprire cosa si prova a uccidere – aveva detto agli investigatori il giovane – l’ho fatto con una mossa di wrestling”. (Ansa)

