Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il delitto shock
Uccise donna conosciuta online, condannato a 15 anni
E’ un giovane di Mantova che, ancora minorenne, uccise con una mossa di wrestling una 42enne
Pubblicato il: 14/11/2025 – 19:42
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MANTOVA È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che lo scorso settembre, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito di incontri online. Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. “Volevo scoprire cosa si prova a uccidere – aveva detto agli investigatori il giovane – l’ho fatto con una mossa di wrestling”. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali