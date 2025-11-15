Skip to main content

15/11/2025 – 19:01
femminicidio nel varesotto

Uccisa a coltellate 81enne, fermato il marito

A dare l’allarme i vicini. L’area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo gli accertamenti

15/11/2025 – 19:01
Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l’anziana non c’era più niente da fare.
A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all’abitazione il marito, che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie uccidendola prima di uscire di casa gridando. L’uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.
Nella stessa via Andrea Rossin, nel marzo 2023, aveva ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.

