Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

atp finals

Sinner è il Maestro: in finale sconfitto Alcaraz

L’azzurro vince in due set contro il numero 1 al mondo

Pubblicato il: 16/11/2025 – 20:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sinner è il Maestro: in finale sconfitto Alcaraz

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner vince le Atp Finals. In finale ha sconfitto in due set, dopo un match molto combattuto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Il punteggio finale è stato 7-6 (4) 7-5. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
atp finals
carlos alcaraz
Jannik Sinner
risultati atp finals
risultato jannik sinner
sinner
sinner alcaraz
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x