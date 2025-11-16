Si legge in: 1 minuto
Sinner è il Maestro: in finale sconfitto Alcaraz
L’azzurro vince in due set contro il numero 1 al mondo
Pubblicato il: 16/11/2025 – 20:44
Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner vince le Atp Finals. In finale ha sconfitto in due set, dopo un match molto combattuto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Il punteggio finale è stato 7-6 (4) 7-5.
