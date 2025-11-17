Autonomia differenziata e Ponte sullo Stretto, gli affondi di Giuseppe Conte

l’attacco

ROMA «Il ministro Calderoli ha firmato con alcune regioni le intese sull’autonomia differenziata: come si giustifica la coalizione di centrodestra che mentre fa campagna elettorale al Sud vede la Lega portare avanti in modo subdolo un progetto bocciato dalla Corte Costituzionale?». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di una manifestazione del centrosinistra ad Avellino a sostegno del candidato presidente, Roberto Fico. «L’autonomia differenziata – ha aggiunto – fa molto male soprattutto alla Campania: frammenta il Paese e lascia il Sud sempre più indietro». Commentando poi la nuovo bocciatura del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti, Conte ha osservato: «Sono stati immobilizzati 13 miliardi, sottraendoli ai fondi di Coesione di Calabria e Sicilia: utilizziamole per le infrastrutture che servono davvero, come strade e ferrovie».