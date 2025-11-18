Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:35
il blitz

Maxi operazione contro la mafia nigeriana, 20 arresti

In corso decine di perquisizioni domiciliari

Pubblicato il: 18/11/2025 – 7:40
Dalle prime ore di oggi è in atto una maxioperazione dei Carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del Veneto, e in quelle di Frosinone e Viterbo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia, con l’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere contro un’organizzazione criminale costituita da persone nigeriane e radicata a Vicenza. Nell’operazione sono impegnati 300 carabinieri provenienti da tutto il Veneto, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7/o Trentino Alto Adige, 13/o Friuli Venezia Giulia e del 4/o battaglione Veneto, il pronto intervento di Padova, unita’ cinofile antidroga e velivolo del 14/o elinucleo di Belluno. Oltre alle misure cautelari sono in corso decine di perquisizioni domiciliari. In giornata è prevista una conferenza stampa al Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza.

