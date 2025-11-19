Skip to main content

la sentenza

Droga verso Calabria e Sicilia, dopo 14 anni quasi tutti assolti

La decisione del tribunale di Napoli su un vasto narcotraffico. Tra gli imputati Nuvoletta

NAPOLI Dopo oltre 14 anni si è concluso il processo di primo grado per traffico di droga, in particolare hashish, tra la Campania, precisamente Marano di Napoli, la Calabria e la Sicilia, che visto tra i 26 imputati anche Filippo Nuvoletta, ritenuto elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Maurizio Conte) ha assolto quasi tutti i 26 imputati tra cui Filippo Nuvoletta, Angelo Manco (difeso dall’avvocato Gennaro De Falco) e Francesco Passero (difeso dall’avvocato Marialaura Masi). Quattro le condanne inflitte: Ivan Bonaccorsi (21 anni), Gena Caponnetto (6 anni), Giuseppe Di Costanzo (10 anni) e Salvatore Zangone (11 anni). Le lungaggini del processo concluso oggi a Napoli sono legate al reiterato spostamento della sede: da Napoli venne infatti trasferito a Catanzaro dove i giudici sollevarono una questione di incompetenza territoriale accolta dalla Corte di Cassazione che decise di assegnare definitivamente il procedimento giudiziario al tribunale del capoluogo partenopeo.

Droga Calabria
droga verso la calabria
droga verso la sicilia
filippo nuvoletta
processo droga napoli calabria
