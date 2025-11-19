Skip to main content

La sentenza

“Isola Orobica”, il gup “sconfessa” la Dda a Brescia: 25 condanne, ma non è stata favorita la cosca Arena – NOMI

Riconosciuta l’associazione a delinquere e i reati tributari ma cade l’accusa di associazione mafiosa

Pubblicato il: 19/11/2025 – 16:31
di Giorgio Curcio
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Isola Orobica”, il gup “sconfessa” la Dda a Brescia: 25 condanne, ma non è stata favorita la cosca Arena – NOMI

LAMEZIA TERME Regge – ma fino a un certo punto – l’impianto accusatorio della Distrettuale antimafia di Brescia nei confronti degli imputati nel processo – nel troncone abbreviato – nato dall’inchiesta ribattezzata “Isola Orobica”. Sono in tutto 25 le condanne ma, di fatto, per quasi tutti è caduta l’aggravante mafiosa e di aver agevolato la cosca di ‘ndrangheta degli Arena, per un totale di 86 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione.

La sentenza

Il gup di Brescia (Alessandro d’Altilia) ha riconosciuto l’esistenza di un’associazione per delinquere “semplice” ma non mafiosa, sconfessando di fatto la tesi accusatoria della Dda e che ha rappresentato, fino alla sentenza, il cuore pulsante dell’inchiesta: l’aver messo in piedi un complicato sistema di acquisizione fittizia di una ditta di trasporti con la finalità di agevolare la cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto. La condanna più pesante è stata emessa nei confronti di Martino Tarasi – 10 anni di reclusione – nonostante i 18 anni chiesti dall’accusa. Altro dato cruciale: per l’imputato Antonio Vasapollo – condannato a 5 anni, 4 mesi, 20 giorni – è stata esclusa l’aggravante mafiosa nonché l’intestazione fittizia aggravata e autoriciclaggio mentre è stato dichiarato responsabile di una lunga serie di reati fiscali.

L’inchiesta

Si tratta di un processo che ha riunito le due operazioni condotte a febbraio e ad aprile del 2021 con l’arresto di decine di persone eseguito da Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli inquirenti erano sicuri di aver messo in luce un sistema di estorsioni nel campo dei trasporti di merce su strada, oltre ad un meccanismo di false acquisizioni societarie, fallimenti fraudolenti, fornitura di prestiti a tasso usuraio e reimpiego di capitali illeciti, ma non solo.

Le condanne:

  1. ARENA Antonella: 3 anni, 10 mesi, 20 giorni di reclusione + € 3.990 multa
  2. ARENA Salvatore: 6 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione + € 2.222 multa
  3. ASTORINO Antonio: 5 anni, 6 mesi, 10 giorni di reclusione + € 5.931 multa
  4. ASTORINO Salvatore Pietro: 1 anno, 4 mesi di reclusione
  5. BORINI Mirko: 1 anno di reclusione
  6. BRASACCHIO Carmela: 3 anni, 9 mesi, 20 giorni di reclusione + € 4.000 multa
  7. BRASACCHIO Giuseppe: 1 anno di reclusione
  8. BRASACCHIO Nicola: 5 anni, 1 mese, 20 giorni di reclusione + € 5.667 multa
  9. CAMINNECI Michelangelo Lorenzo: 4 anni, 4 mesi, 10 giorni di reclusione + € 5.754 multa
  10. DEMASI Vincenzo: 1 anno, 2 mesi, 20 giorni di reclusione
  11. GERALDI Giuseppe: 5 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione + € 4.800 multa
  12. IANNONE Maria Greca: 1 anno, 6 mesi, 20 giorni di reclusione + € 401 multa
  13. LITTA Luca: 1 anno, 4 mesi di reclusione
  14. MATTEO Salvatore: 1 anno di reclusione
  15. NOTARO Mario: 1 anno, 8 mesi di reclusione
  16. PAPALEO Giuseppe: 3 anni di reclusione + € 2.133 multa
  17. PAPALEO Santo Claudio: 3 anni di reclusione + € 2.133 multa
  18. SCUMACI Rosario: 2 anni, 4 mesi di reclusione + € 2.722 multa
  19. TARASI Alberto: 3 anni, 4 mesi di reclusione + € 3.391 multa
  20. TARASI Martino: 10 anni, 1 mese di reclusione + € 1.870 multa
  21. TONARELLI Giovanni: 6 anni, 4 mesi, 10 giorni di reclusione
  22. VASAPOLLO Antonio: 5 anni, 4 mesi, 20 giorni di reclusione + € 6.133 multa
  23. VILLIRILLO Antonio: 2 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione
  24. VILLIRILLO Rocco: 3 anni, 2 mesi di reclusione
  25. VRENNA Luigi: 3 anni di reclusione

Completamente assolti:

APA Domenica;
ASTORINO Carmine
BURATTI Claudia
CAPPA Salvatore
CICCONE Antonio
DEMASI Orlando
GERALDI Francesco
GIORDANO Francesco
LUTA Luca
RULLO Gregorio
TARASI Luigi
TONARELLI Ottavia
VERTERAME Vincenzo
VITTIMBERGA Giuseppe
VITTIMBERGA Ilaria
VITTIMBERGA Lucia

Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Rotundo, Buffoli, Francesco Marzano, Giuseppe Gervasi, Iorfida, Giuseppe Napoli, Scordamaglia, Tucci, Vincenzo Sorgiovanni, Villirillo, Tiziano Saporito.

