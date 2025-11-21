Skip to main content

Regione, designati i componenti delle Giunte delle Elezioni e del Regolamento – NOMI

I capigruppo hanno trasmesso le indicazioni alla presidenza del Consiglio. Ora si passerà alle Commissioni

21/11/2025 – 20:17
Regione, designati i componenti delle Giunte delle Elezioni e del Regolamento – NOMI

REGGIO CALABRIA In attesa che si definisca la composizione delle otto Commissioni – le sei permanenti e le speciali Vigilanza e Antimafia – incominciano a delinearsi alcuni organismi del Consiglio regionale. Ieri i capigruppo hanno indicato al presidente di Palazzo Campanella, Salvatore Cirillo, i nomi dei componenti delle due Giunte, la Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento. Per quanto riguarda la Giunta delle Elezioni, ne faranno parte Domenico Giannetta (Forza Italia), Daniela Iriti (Fratelli d’Italia), Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), Vito Pitaro (Noi Moderati), Giuseppe Mattiani (Lega), Filomena Greco (Casa Riformista-Iv), Giuseppe Ranuccio (Pd), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Enzo Bruno (Tridico Presidente), Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). Invece nella Giunta per il Regolamento ci saranno Marco Polimeni (Forza Italia), Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), Giacomo Crinò (Occhiuto Presidente), Riccardo Rosa (Noi Moderati), Gianpaolo Bevilacqua (Lega), Filomena Greco (Casa Riformista), Rosellina Madeo (Pd), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Ferdinando Laghi (Tridico presidente), Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). A breve saranno anche designati i presidenti delle due Giunte. Nella prossima settimana la maggioranza di centrodestra e la minoranza di centrosinistra entreranno nel vivo delle trattative per la composizione delle Commissioni.  (c. a.)

