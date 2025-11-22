Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 0:25
un mito senza confini

Addio a Ornella Vanoni, leggenda della musica

L’artista ha avuto un malore nella sua abitazione. Aveva 91 anni

Pubblicato il: 22/11/2025 – 0:25
Addio a Ornella Vanoni, leggenda della musica

MILANO E’ morta a Milano Ornella Vanoni. Aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dal sito del Corriere della Sera, secondo cui la cantante ha avuto un malore nella sua abitazione. Tra le più grandi artiste italiane di musica leggera, aveva esordito nel 1956. Nata a Milano il 22 settembre 1934, la Vanoni è stata oltre che cantante, anche attrice e conduttrice televisiva. Considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana, è stata una delle artiste italiane dalla carriera più longeva: ha pubblicato oltre cento progetti (tra album, EP e raccolte) e rientra tra le cantanti italiane con il maggior numero di vendite, con oltre 55 milioni di dischi.

