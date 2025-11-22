Provinciali a Vibo, solo due liste in campo e 15 candidati – NOMI

il rinnovo del consiglio

VIBO VALENTIA È scaduto oggi alle 12 il termine per presentare le liste in vista del rinnovo del Consiglio provinciale a Vibo Valentia. Due le liste che si contenderanno i posti a Palazzo ex Enel, dopo la rinuncia di massa del centrodestra a partecipare in contrasto con la posiziona inamovibile del Presidente Corrado L’Andolina: quella unitaria del centrosinistra e quella dell’Udc, che si è opposta alla decisione di saltare la tornata elettorale.

I nomi dei candidati

Nessuna sorpresa tra i nomi ufficializzati dalle due liste. Per il centrosinistra, che mira ad avvicinarsi ad un “en plein” con “Progressisti e Riformisti”, c’è l’uscente Antonino Schinella in ottica Pd, insieme alla presidente provinciale Wladimira Pugliese e ad Antonio Carchidi. Dal comune capoluogo ci sono Maria Trapani, consigliera comunale di Progetto Vibo, Sergio Barbuto per Avs e Domenico Console, consigliere comunale di area alecciana. Per il M5S Ilenia Tulino e Vincenzo Lacaria. Completano la lista Carmine Mangiardi e l’assessore comunale di Jonadi Maria Angela Calzone. A contrapporsi la lista “Provincia e Territorio” dell’Udc, di cui fanno parte i due esponenti massimi Salvatore Bulzomì e Romano Loielo, a cui si aggiungono Franco Barbalace, Nicoletta Covalea e Rosamaria Tassone.

