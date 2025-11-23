Girasoli e musica al Piccolo Teatro per Ornella Vanoni

l’ultimo viaggio della signora del canto

MILANO La bara vicino al palco del Piccolo Teatro di Milano, fra i girasoli e una corona di rose bianche, e la sua musica di sottofondo. La camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano è da ore pellegrinaggio di centinaia di persone che vogliono dare l’ultimo saluto all’artista scomparsa a 91 anni: passano, toccano la bara, firmano il registro, un momento di commozione collettiva e vicinanza all’artista che tanto è stata legata alla sua Milano, fino alla fine.

L’omaggio dei vip

La senatrice a vita Liliana Segre ha visitato la camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano. La senatrice si è fermata a lungo e poi ha lasciato il teatro senza rilasciare dichiarazioni. Ieri la senatrice a vita aveva fatto consegnare da un carabiniere della sua scorta un biglietto con la scritta “indimenticabile amica. Con affetto. Lilliana”.. “Era unica, la più grande di tutte e quindi ci mancherà tantissimo, la sua musica, il suo patrimonio musicale è immortale. Peraltro la canzone della mia vita è ‘domani è un altro giorno’, quindi l’ho sempre detto e questo e ancora di più oggi, ‘domani è un altro giorno si vedrà’, ma lei rimarrà immortale come la sua musica”. Così Simona Ventura alla camera ardente di Ornella Vanoni. “È stata non solo un’artista di grandezza primaria, c’è una delle più grandi artiste italiane, sono la più grande, perché comunque originale, ha un patrimonio musicale pazzesco, ma anche generosissima, il che non è così scontato per un’artista del suo pari”, ha aggiunto descrivendola come “una donna sarcastica, una donna ironica, ma soprattutto generosissima, con le nuove generazioni, con chi le chiedeva un consiglio”. A salutare Ornella Vanoni c’è tra i tanti anche Fabio Fazio, il conduttore che l’ha lanciata come icona pop esaltandone la folgorante ironia nel suo salotto televisivo.

