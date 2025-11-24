Perciaccante: «Piano Casa e Decontribuzione Sud aiutano l’edilizia»

l’intervento

COSENZA “Guardare al presente con realismo e al futuro con speranza”. Il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, che guida il Comitato Mezzogiorno di Ance nazionale, sintetizza con questa considerazione il valore dell’incontro che si è tenuto a Milano, alla presenza della presidente nazionale dei costruttori edili Federica Brancaccio, sul tema “Codice di condotta cantiere – impatto sostenibile”. L’evento, al quale Perciaccante ha partecipato assieme ai presidenti di Ance Calabria e di Ance Cosenza, Roberto Rugna e Giuseppe Galiano, ha rappresentato l’occasione per fare un punto della situazione del comparto, in un momento di delicata transizione per l’economia del Paese. “Le questioni sul tappeto – afferma Pierciaccante – sono diverse e tutte cruciali. Abbiamo di fronte a noi lo snodo decisivo per il futuro del settore, che soprattutto nel Mezzogiorno rappresenta la spina dorsale dell’economia e il cuore del sistema confindustriale. Oggi si registra l’affievolimento della spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha sostenuto il Paese nella difficile fase post pandemica e la sfida è quella di creare condizioni strutturali e durature di crescita. Lo sviluppo del comparto è legato, in chiave prospettica, ad una idea ‘politica’ di edilizia, in cui costruire significa contribuire ad assicurare il diritto sociale all’abitare e migliorare il benessere delle persone e delle famiglie, mediante la riqualificazione di edifici, quartieri, intere città. E ancora, occorre elevare il livello dei servizi e realizzare nuove infrastrutture all’insegna dei princìpi di efficienza e sostenibilità”. In questo contesto Perciaccante ha espresso una valutazione positiva sulla proposta del Piano casa nazionale e per la messa in sicurezza del territorio, secondo un modello di governance che auspica “efficace e inclusivo”. “La visione del futuro, tuttavia – ha osservato il presidente di Confindustria Cosenza – deve coniugarsi con un’indispensabile dose di realismo. Non possiamo non evidenziare, ad esempio, la vera e propria emergenza legata al ‘caro-materiali’ che interessa il 70% dei cantieri in corso, un terzo dei quali finanziati dal Pnrr, con aumenti dei prezzi compresi tra il 30 e il 65%. Al contempo, così come chiesto dalla presidente Federica Brancaccio, è fondamentale dare continuità alla Decontribuzione Sud, che ha dato un formidabile impulso al mercato del lavoro in direzione di un’occupazione di qualità. Ed è vitale intervenire a correzione della misura che vieta alle imprese che fruiscono di incentivi nella forma di credito d’imposta di utilizzarli in compensazione per il versamento dei contributi previdenziali dei premi assicurativi facenti capo ai lavoratori. Una norma, quest’ultima, che rischia di intaccare i benefici che hanno sostenuto le imprese facendo leva proprio sull’incentivazione dei crediti d’imposta”.

