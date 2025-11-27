Le Commissioni nell’agenda del Consiglio regionale. Il centrodestra ragiona sulle presidenze

“manovre” a palazzo

REGGIO CALABRIA A Palazzo Campanella il dossier Commissioni si apre ufficialmente. Due step, il primo emerso nel corso dell’odierna seduta del Consiglio regionale: venerdì 5 dicembre il tema sarà al centro dei lavori della Conferenza dei capigruppo, che verosimilmente calendarizzerà il secondo step, quello dell’elezione delle presidenze in aula, cosa che a questo punto dovrebbe avvenire dopo il Ponte dell’Immacolata. Rispetto alle passate legislature – va precisato – non ci sono particolari ritardi, perché in passato la composizione delle Commissioni – compresa la scelta dei presidenti che politicamente è sempre un “nodo” molto spinoso – è stata concretizzata anche a distanza di più settimane dalla composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, e in questa legislatura paradossalmente i tempi potrebbero anche essere più brevi, per come sollecitato in aula dall’opposizione di centrosinistra. Questo non toglie ovviamente che la quadratura del cerchio non sia semplice, per quanto riguarda beninteso la maggioranza di centrodestra, come peraltro è fisiologico.

Le trattative

Secondo quanto riferiscono diverse fonti della coalizione di governo, al momento il dossier delle presidenze – si parla di sei Commissioni permanenti più le due speciali, Vigilanza e Anti-‘ndrangheta – non sarebbe stato praticamente aperto. In realtà non è così, nel senso che le interlocuzioni tra gli alleati ci sono già e i primi confronti interni ai partiti sono già avviati. A esempio, subito dopo la seduta odierna del Consiglio regionale un punto l’avrebbe fatto il raggruppamento Forza Italia-Occhiuto Presidente, che procedono anche su questo tema sotto la guida dei big, il governatore Roberto Occhiuto e il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro. Uno schema di massima, finora solo abbozzato, del resto – com’è comprensibile visti i numeri elettorali e consiliari – assegna agli azzurri la “parte del leone”, nel senso che sotto il controllo forzista potrebbero ricadere 4 presidenze, e poi una ciascuno a Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Questo schema di massima prevederebbe che la “Vigilanza”, come da prassi consolidata ma non sempre osservata, sia riservata all’opposizione (in questo caso si fa il nome della M5S Elisa Scutellà), e secondo fonti qualificate questo avverrebbe in forza di un “gentlemen’s agreement” tra i leader di maggioranza e opposizione. Ma non è detto che alla fine sarà così, perché per la maggioranza di centrodestra l’esigenza resta quella di far quadrare conti e numeri, oltre che ambizioni anche legittime. Come quelle che avrebbe già manifestato, sia pure non formalmente, Fratelli d’Italia, con la richiesta di due presidenze e di due presidenze anche “pesanti”, la seconda Bilancio e la terza Sanità, due Commissioni che – si dice in ambienti della maggioranza – interessano molto anche a Forza Italia-Op (per la Bilancio si fa il nome di Sergio Ferrari, e per la Sanità di Emanuele Ionà). In più dovrebbe essere adottata la regola non scritta di non assegnare presidenze di Commissione a consiglieri “supplenti”, ma anche questa è ancora più una indicazione che una certezza. Sul piano delle trattative, destinate a entrare nel vivo nella prossima settimana, verosimilmente si registrerà qualche frizione, ma anche queste sono fisiologiche. Quello che è indubbio è che comunque le Commissioni prima saranno definite meglio sarà per una sana dialettica e una efficiente attività a Palazzo Campanella. (a. c.)

