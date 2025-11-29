Bollette meno salate, i prezzi del gas sono in calo

risprmio

ROMA Un inverno meno bollente sul fronte delle bollette del gas, grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero dell’energia. Lo spiega Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager, che ricorda inoltre come dal 1° dicembre si completi il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, con i comuni delle zone climatiche A e B, comprendenti Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, che da lunedì potranno avviare i termosifoni. «Esaminando le migliori proposte commerciali delle società energetiche per il mese di dicembre e pubblicate sull’apposito portale gestito da Arera e Acquirente Unico, si scopre che rispetto alle migliori offerte dello scorso inverno le famiglie possono ottenere sensibili risparmi in bolletta. – spiega Assium – Per i contratti a prezzo fisso la bolletta media nelle principali città si attesta, considerando la migliore offerta disponibile, a circa 1.528 euro annui (per una famiglia con consumi da 1.400 metri cubi), contro i 1.765 euro dello scorso inverno, con un risparmio del 13,4% pari ad una minore spesa da 237 euro a nucleo. Va ancora meglio per le offerte a prezzo variabile: qui la bolletta media sul mercato libero è di circa 1.498 euro, il -19,1% rispetto allo scorso inverno (quando la bolletta media con le migliori offerte sul variabile e nelle medesime città monitorate era di 1.852 euro), pari ad un risparmio da quasi 354 euro annui a utenza». Alla base di tale situazione vi è la discesa dei prezzi del gas sui mercati internazionali – analizza l’associazione degli utility manager – «Negli ultimi giorni sul Ttf di Amsterdam il gas è sceso sotto i 30 €/MWh, facendo segnare un -25% rispetto alle quotazioni medie di novembre 2024, mentre sul Psv il taglio è ancora maggiore e raggiunge il -32,8%, passando da 0,482 €/Smc di novembre 2024 a 0,324 €/Smc di novembre 2025». «Tutti i dati ci dicono che questo potrebbe essere il primo inverno senza il caro-bollette, con le tariffe che, nonostante l’aumento dei consumi, continuano a scendere e prezzi del gas lontani dai record toccati gli anni precedenti – spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua – Un vantaggio che, tuttavia, rischia di rimanere solo sulla carta e non apportare alcun beneficio concreto alle famiglie: sul fronte delle bollette gli italiani continuano ancora a fare scelte anti-economiche, non cambiando fornitore nonostante la presenza sul mercato di offerte più convenienti, o cambiando gestore senza però conoscere dettagliatamente le proposte commerciali, finendo così per sottoscrivere contratti svantaggiosi. In vista dei maggiori consumi di gas legati al periodo invernale e considerate le offerte presenti sul mercato che possono far ottenere forti risparmi in bolletta, è fondamentale in questo momento valutare se le condizioni della propria fornitura siano in linea coi prezzi di mercato, tentare di rinegoziarle con il proprio fornitore, oppure valutare un possibile cambio di gestore, affidandosi per tali operazioni solo a personale qualificato come un utility manager in grado di verificare la reale convenienza di una offerta commerciale e aiutare i consumatori a fare le migliori scelte», conclude Bevilacqua.