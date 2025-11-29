Camorra, truffe ed estorsioni ad anziani: 11 arresti

il blitz

PADOVA Vasta operazione della polizia tra Veneto e Campania contro una banda specializzata in estorsioni e alle truffe in danno di anziani. Il gip di Padova ha emesso 11 provvedimenti cautelari eseguiti dalla Squadra Mobile di Padova. Il blitz è scattato all’alba di ieri con con 100 poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno notificato le misure. A capo del gruppo, un uomo di 32 anni pluripregiudicato, appartenente a un noto clan del rione di Forcella, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio, destinatario ora di uno dei due provvedimenti restrittivi in carcere, mentre per altri 9 indagati il gip euganeo ha disposto l’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Quattro sono gli organizzatori del gruppo, e tra loro una donna di 22 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio, anche lei ora in carcere, insieme a due ragazzi di 20 anni, di origine napoletana e pregiudicati per reati contro il patrimonio, destinatari di Obbligo di Dimora nel Comune di residenza con prescrizione della permanenza notturna presso la propria abitazione. Altri 10 i componenti dell’organizzazione, tutti di origine campana e a vario titolo con precedenti per reati contro il patrimonio; due destinatari di obbligo di dimora nel Comune di residenza, quattro di obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, e altri 4 indagati in stato di libertà. I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di estorsioni e truffe con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato, ai danni di persone anziane e fragili. Nel corso dell’indagine riscontrati 15 episodi delittuosi commessi nel Nord e Centro Italia: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo e uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno. Nel corso dell’indagine, recuperata e restituita alle vittime refurtiva per oltre 400.000 euro tra denaro contante, gioielli e preziosi. Nella provincia di Padova nel 2025 sono stati commessi complessivamente 671 truffe ad anziani, di cui 258 nel capoluogo euganeo con un profitto illecito stimabile in circa 5 milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle 9.30 in questura a Padova con il procuratore Angelantonio Racanelli e il questore Marco Odorisio. (Agi)

