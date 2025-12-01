Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:39
giornalista in pericolo

Aumenta la scorta per Sigfrido Ranucci

La richiesta sarebbe arrivata dopo l’audizione in Commissione

Pubblicato il: 01/12/2025 – 17:10
Aumenta la scorta per Sigfrido Ranucci

Il Viminale – in seguito alla richiesta del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo -, ha aumentato la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci vittima di un attentato a ottobre scorso. La richiesta, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata dopo l’audizione in Commissione. Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta. Il livello di sicurezza passerà dunque da quarto a secondo.

