Rosa: «Nessun taglio ai servizi, nuove misure per l’ospedale Castrovillari e comuni limitrofi»

COSENZA «Oggi, nella mia funzione di consigliere regionale, mi sono recato presso la direzione generale dell’Asp di Cosenza per affrontare questioni di rilevante importanza per la nostra comunità. Desidero smentire categoricamente ogni notizia riguardante il presunto depotenziamento dell’ospedale di Castrovillari». A dirlo è Riccardo Rosa di Noi Moderati che aggiunge quanto sia «fondamentale evidenziare che i trasferimenti del medico e dell’infermiera del reparto di cardiologia sono di natura temporanea e sono stati attuati esclusivamente per garantire la formazione del personale in altri reparti. Inoltre, sono lieto di comunicare alla città e al territorio che, a partire da oggi, è stata attuata la disposizione di servizio per l’inserimento di un medico presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castrovillari, in risposta alla grave carenza di personale. Da oggi abbiamo, quindi, un nuovo medico nel nostro Pronto Soccorso.

Ho, inoltre, nuovamente sollecitato l’ultimazione dei lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso di Castrovillari. Ho avuto, altresì, modo di discutere ampiamente riguardo alla situazione della medicina generale nelle aree interne, che attualmente presenta delle carenze significative, in particolare nel comune di Acquaformosa, la cui amministrazione era presente all’incontro nella persona del vice sindaco Saverio Epifanio.

Siamo stati rassicurati dalla Direzione Generale che nei prossimi giorni sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico per il potenziamento della medicina generale, che prevede la copertura di questo essenziale servizio in particolare nelle aree interne. Questa notizia è di fondamentale importanza e la desidero comunicare con grande soddisfazione, poiché rappresenta un passo cruciale per garantire una sanità più equa e accessibile a tutti i cittadini delle nostre comunità. Ribadisco il mio impegno – conclude Rosa – nel monitorare costantemente la situazione e nel lavorare affinché le esigenze delle realtà più isolate siano sempre al centro dell’attenzione del sistema sanitario».

