Ultimo aggiornamento alle 21:18
Fs, nei prossimi 5 anni la rete dell’Alta velocità crescerà del 50%

Lo ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, AD e dg del Gruppo Fs

Pubblicato il: 02/12/2025 – 19:28
ROMA «Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50% grazie anche alla spinta del Pnrr». Lo ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, AD e dg del Gruppo Fs all’appuntamento ‘Infrastruttura Ventisei – L’ultimo miglio del Pnrr’ organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Il Pnrr «è stato il motore di questa trasformazione che sta vivendo la nostra nazione», ha detto Donnarumma, sottolineando i 17mila chilometri di gestione di rete ferroviaria, di cui 1.100 dedicati all’Alta Velocità, e i 1.200 cantieri attivi al momento tra nuove opere e manutenzione, di cui oltre 700 dedicati allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico. «Non capita sempre di poter gestire una delle più importanti porzioni del Pnrr – ha aggiunto Donnarumma – e se questa può essere considerata un’opportunità, è stato allo stesso modo anche un percorso complesso. Se si potesse andare indietro nel tempo di soli dieci anni vedremo come a oggi ci sia un aumento di attività infrastrutturale pari al 40%. Un dato non trascurabile anche perché la miglioria dell’infrastruttura avviene mentre tutto funziona e milioni di viaggiatori quotidianamente vengono trasportati per il Paese». Nel complesso, infatti, sono 115 i miliardi di euro che saranno investiti nei prossimi dieci anni, di cui circa 37 miliardi per migliorare e raddoppiare la rete AV. «Il Gruppo FS – ha continuato Donnarumma – è soggetto attuatore e realizzatore di fondi Pnrr per circa 25 miliardi di euro: oltre 11% delle risorse totali Pnrr attribuite all’Italia. Di questi 13,7 miliardi sono per l’infrastruttura ferroviaria AV (circa il 55%) e circa 30% al Sud». «Siamo affaticati, ma soddisfatti – ha concluso l’AD – e siamo convinti di raggiungere gli obiettivi. Il futuro che ci attende sarà quello che si gusterà tutto questo lavoro. Dal Terzo Valico, al nodo di Genova, passando per la Palermo-Catania-Messina, tutta l’Italia ne potrà beneficiarie. Napoli e Bari, per esempio, si avvicineranno ancora di più grazie all’Alta Velocità. Saranno raggiungibili in sole due ore, il che vuol dire sviluppo delle relazioni economiche, sociali e l’aumento della godibilità turistica del territorio».

