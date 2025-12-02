Morte Ilaria Mirabelli, Mario Molinari rinviato a giudizio

la decisione

COSENZA Mario Molinari è stato rinviato a giudizio. I pm della procura di Cosenza, Donatella Donato e Mariangela Farro, avevano chiesto il processo per il 45enne cosentino indagato per la morte della fidanzata Ilaria Mirabelli. L’uomo, accusato di omicidio stradale, è difeso dall’avvocato Nicola Rendace. I familiari della vittima sono rappresentati dagli avvocati Guido Siciliano, Salvatore Tropea e Mafalda Ferraro.

La giovane ha perso la vita il 25 agosto del 2024 sulla strada per la Sila mentre era in auto con Molinari con il quale aveva una relazione da alcuni mesi. La vettura sulla quale la vittima viaggiava assieme al suo fidanzato è finita fuori strada e il corpo della giovane è stato trovato a circa 50 metri di distanza. Ma sin dal primo momento la dinamica dell’incidente stradale non ha convinto gli inquirenti che hanno avviato le indagini. La Procura aveva aperto un fascicolo inizialmente contro ignoti, poi sul registro degli indagati è stato iscritto lo stesso Molinari. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti ulteriori accertamenti sulla Volkswagen Up sulla quale i due viaggiavano. La famiglia della 39enne – molto conosciuta negli ambienti del Cosenza Calcio – da mesi chiedeva verità sulla tragica morte di Ilaria. Subito dopo l’incidente lo stesso Molinari andò in ospedale perché ferito e come da prassi fu sottoposto a esami per valutare eventuale assunzione di alcol e droghe. I test diedero esito positivo. L’indagato ha sempre professato la propria innocenza parlando di un incidente stradale e specificando che alla guida dell’auto si trovava la sua fidanzata. Ma l’ipotesi della Procura è che alla guida ci fosse proprio lui. La prima udienza è fissata per il mese di febbraio 2026. (f.b.)

