Bimbo di un anno muore in un asilo nido: indagini in corso

la tragedia

PARMA Un bambino di circa un anno è morto questo pomeriggio in un asilo nido di Parma. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Lo ha confermato la questura della città emiliana. Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato constato il decesso. Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda. «Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole». Sono le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte di un bimbo di un anno all’asilo nido Brucoverde di Parma. «Ci stringiamo intorno alla famiglia – prosegue il sindaco – in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile».

