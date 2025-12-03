Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:08
il tavolo delle trattative

Confagricoltura, aperto il tavolo per il rinnovo del Ccnl operai agricoli e florovivaisti

Presenti tutte le sigle datoriali e sindacali, in rappresentanza delle 180mila aziende agricole italiane assuntrici di circa 1 milione di addetti

Pubblicato il: 03/12/2025 – 18:39
Si è aperto oggi, nel rispetto dei tempi previsti, il tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti per il periodo 2026–2029. Trattative che si svolgono, come ogni anno, a Roma a Palazzo Della Valle, sede di Confagricoltura, prima associazione datoriale agricola.
In Sala Serpieri, insieme al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, al vicepresidente Sandro Gambuzza e al direttore generale Roberto Caponi, erano presenti tutte le sigle datoriali e sindacali, in rappresentanza delle 180mila aziende agricole italiane assuntrici di circa 1 milione di addetti.
Numeri che dimostrano l’importanza dell’occupazione agricola nel contesto economico-sociale italiano e che trovano nella contrattazione collettiva lo strumento corretto e irrinunciabile, da portare avanti nel rispetto delle buone relazioni sindacali. Elemento da sempre essenziale per Confagricoltura.
“Viviamo una fase di cambiamento radicale – ha sottolineato Giansanti in apertura del tavolo –, in cui nuove tecnologie, digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno ridisegnando il mondo del lavoro, anche nel settore primario”.
“È per questo che Confagricoltura e tutte le parti presenti oggi hanno intenzione di raggiungere un accordo moderno, – ha aggiunto – capace di garantire ai lavoratori una giusta remunerazione e alle imprese la gestione ottimale della propria manodopera”.

