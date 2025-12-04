Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:09
nell’ambiente bodybuilding

Traffico illeciti di farmaci dopanti, perquisizioni

Anche Reggio Calabria tra le 40 province coinvolte

Pubblicato il: 04/12/2025 – 8:10
Traffico illeciti di farmaci dopanti, perquisizioni

ROMA Questa mattina, i carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.
I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone per lo più orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti. Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei comandi Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. (Sil/Adnkronos)

Traffico illeciti di farmaci dopanti
