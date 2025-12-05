Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Addio al cantautore

Musica in lutto, è scomparso Sandro Giacobbe

Il cantante si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno

Pubblicato il: 05/12/2025 – 15:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Musica in lutto, è scomparso Sandro Giacobbe

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore. Cantautore di grande livello con brani quali “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, è rimasto per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni ’70 e ’80. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Nel comune rivierasco aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
morto Giacobbe
Musica in lutto
Sandro Giacobbe
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x