Lando Norris è il campione del mondo di F1

il trionfo

Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota britannico riporta il titolo in casa McLaren dopo l’ultima vittoria avvenuta nel 2008 con Lewis Hamilton. A Norris bastava un terzo posto per difendere il primato anche con la vittoria di Max Verstappen. L’olandese ha vinto e dominato il gp di Abu Dhabi, seguito da Oscar Piastri con Norris che ha difeso il podio contro la Ferrari di Charles Leclerc. Al quinto posto George Russell, seguito da Fernando Alonso e Esteban Ocon. Gran rimonta per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, partito dal 16esimo posto e arrivato in ottava posizione. Per Lando Norris arriva il primo titolo mondiale in carriera, superando di due punti Verstappen.

Foto Ansa

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato