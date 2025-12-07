Musk: «L’Ue è praticamente il quarto Reich»

lo scontro

Elon Musk attacca l’Unione europea in una serie di post sul suo social X. Prima ha rilanciato un post in cui la scritta “Quarto Reich” accompagna un’immagine in cui sotto la bandiera dell’Ue compare una svastica; «praticamente», commenta Musk nel repost. Poi in altri post Musk ha scritto: «L’Unione Europea non è una DEMOcrazia – il governo del popolo – ma piuttosto una BUROcrazia – il governo dei burocrati non eletti!”; e ancora “X sta registrando un numero record di download in molti Paesi in Europa». I commenti giungono dopo che venerdì la Commissione europea ha imposto al social una multa di 120 milioni di euro per violazione delle norme sulla trasparenza. Qualche ora fa Nikita Bier, head of product di X, ha annunciato la cancellazione dell’account pubblicitario della Commissione Ue.

