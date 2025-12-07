Trionfo per la Prima della Scala con 11 minuti d’applausi

la nuova stagione

Successo per la prima di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” che ha inaugurato la stagione lirica della Scala. Oltre 11 minuti di applausi per l’opera, in particolare per il maestro Riccardo Chailly e per il regista Vasily Barkhatov. Poca la politica presente, ma tanti applausi anche per Liliana Segre nel momento del suo ingresso al palco centrale. Tanti personaggi invece dal mondo della cultura e dello spettacolo con Achille Lauro, Mahmood, Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti. Presente al completo anche il nuovo Consiglio di Amministrazione del Teatro, con Giovanni Bazoli, Barbara Berlusconi, Diana Bracco, Giacomo Campora, Claudio Descalzi, Marcello Foa e Melania Rizzoli. Tra il pubblico 1.896 spettatori, registrando un incasso definitivo di 2.679.482 euro, cifra record che supera di più di 100mila euro i ricavi dell’inaugurazione della stagione 2024/2025.

