Papa Leone: «Umanità provata, si aprano le porte alla pace»

la preghiera

ROMA Nel giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione, Papa Leone XIV si è recato come da tradizione a Piazza di Spagna per l’atto di venerazione alla Vergine Immacolata. Il Pontefice, accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dal cardinale vicario Baldo Reina, ha donato un cesto di rose bianche come omaggio all’Immacolata. Nella sua preghiera, il Papa ha invocato la speranza per l’umanità: «Un’umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l’ha plasmata e in cui non cessa di soffiare il suo Spirito di vita». «Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra, speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l’aurora – ha proseguito Prevost -. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione». Continua la preghiera del Papa all’Immacolata: «Intercedi per noi, alle prese con cambiamenti che sembrano trovarci impreparati e impotenti. Ispira sogni, visioni e coraggio, tu che sai più di chiunque altro che nulla è impossibile a Dio, e insieme che Dio non fa nulla da solo. Aiutaci ad essere sempre Chiesa con e tra la gente, lievito nella pasta di un’umanità che invoca giustizia e speranza. Immacolata, donna di infinita bellezza, abbi cura di questa città, di questa umanità. Indicale Gesù, portala a Gesù, presentala a Gesù». «Il dono della pienezza di grazia, nella fanciulla di Nazaret, ha potuto portare frutto perché lei, nella sua libertà, lo ha accolto abbracciando il progetto di Dio. Il Signore agisce sempre così: ci fa grandi doni, ma ci lascia liberi di accettarli o meno», aveva detto questa mattina durante l’Angelus.

