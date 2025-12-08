Tenerife, onda anomala travolge i turisti: quattro morti

la tragedia

MADRID Quattro turisti sono morti sull’isola spagnola di Tenerife travolti da un’onda anomala. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza. L’incidente è avvenuto ieri. Secondo alcuni testimoni, alcuni villeggianti hanno ignorato l’allerta per possibili onde eccezionali, dai 2 ai 3,5 metri, diramato già venerdì dalle autorità locali e sono entrati nella piscina naturale dell’Isola del Granchio, sulla costa di Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. Verso le 16 ora locale, un’onda si è abbattuta sulla spiaggia e non ha lasciato scampo ai turisti. Tre sono morti sul colpo – due rumeni e uno slovacco – mentre una donna in arresto cardiocircolatorio è deceduta nella notte in ospedale. Le autorità stanno ancora cercando una persona scomparsa ed è possibile che ve ne siano altre finite in mare, ha spiegato un portavoce. Un altro ferito è ancora ricoverato.

