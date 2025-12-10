Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:35
l’inchiesta della dda

Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari

Scatta l’operazione contro i clan siciliani

Pubblicato il: 10/12/2025 – 7:53
È in corso a Palermo una maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La Polizia sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L’inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città. L’inchiesta è stata coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e ha visto impegnati oltre 350 agenti della Polizia di Stato. I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 alla Squadra Mobile di Palermo. 

