11/12/2025
Antonio Tajani risponde a Pier Silvio Berlusconi: «Tutti i consigli sono utili»

«Stiamo lavorando – aggiunge il leader azzurro – proprio anche per rinnovarci»

Pubblicato il: 11/12/2025 – 20:32
ROMA Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, arriva – dall’India – la risposta del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Tutti i consigli sono utili e preziosi», dice il segretario di Fi che aggiunge «assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia» e parla di «perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro». «Stiamo lavorando – aggiunge il leader azzurro – proprio anche per rinnovarci sempre nelle argomentazioni, nell’azione politica, nell’attualizzazione del pensiero liberale che era il pensiero di Berlusconi e far emergere sempre una nuova classe dirigente giovane».

antonio tajani
Forza Italia
pier silvio berlusconi
Nazionale
